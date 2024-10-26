NYT заявила о переброске элитных солдат КНДР в Курскую область

Несколько тысяч северокорейских солдат прибыли в Курскую область для участия в контрнаступлении против украинских войск. Об этом со ссылкой на украинских и американских чиновников сообщила американская газета The New York Times (NYT).

По данным издания, войска КНДР еще не вступили в бой, и пока неясно, какую роль они будут играть на полях сражений. Однако «любой значительный контингент северокорейских войск позволит России сохранить больше своих сил на востоке Украины, где они могут сосредоточиться на захвате как можно большей территории Украины до наступления суровой зимы».

Неназванный украинский чиновник сообщил NYT, что прибывающие войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Из Владивостока они летят на транспортных самолетах Ил-76, а затем направляются в зону боевых действий, добавил он.

Источник издания не знает, будут ли северокорейские войска отправлены на Украину. Как утверждается, на данный момент они сосредоточены только в Курской области.

Утром 26 октября об этом же говорил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби . В ходе брифинга он предположил, что войска из КНДР, якобы находящиеся на территории России, будут отправлены в Курскую область.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала уточнить в Пхеньяне дислокацию военных КНДР.