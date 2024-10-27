Иран узнал о возможном ударе Израиля накануне атаки

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегерану стало известно о возможном ударе со стороны Израиля менее чем за сутки до его нанесения. Об этом сообщает Jamaran.

Он подчеркнул, что иранская сторона получила знаки о возможной атаке накануне вечером. Это обусловило уверенность Ирана, Тегеран непрерывно обменивался сведениями и новостями о происходящем со своими друзьями в военном секторе.

По словам Аракчи, с момента получения информации об атаке Иран готовился к ее отражению.

27 октября сообщалось, что Совет Безопасности ООН соберется на заседание в понедельник, 28 октября, в 22:00 по московскому времени для обсуждения удара Израиля по Ирану.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. По информации газеты The Jerusalem Post, в атаке по Ирану Израиль использовал свыше 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35. Израильские военные утверждают, что в рамках операции были атакованы исключительно военные цели. По данным телеканала Sky News Arabia, Ирану понадобится год для восстановления ракетного потенциала после прошедшей атаки.

Ранее в Иране призвали пересмотреть ядерную доктрину.