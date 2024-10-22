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Российские войска держат плацдарм в Запорожской области

Рогов заявил, что российские войска отбивают контратаки ВСУ в Каменском

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Алексей Майшев/РИА Новости

Российские войска отбивают контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каменском Запорожской области, где ВС РФ удерживают плацдарм. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В Каменском идут бои высокой интенсивности, наши войска закрепились после достигнутых успехов, отбивают контратаки противника и сами в активной обороне. С нашей стороны используются дроны, артиллерия и реактивные системы залпового огня», — заявил Рогов.

Он добавил, что украинская армия в данный момент спешно перебрасывает подкрепления через Степногорск в Каменское, но ситуация остается под контролем российских сил.

До этого стало известно, что украинская армия обстреливает город Токмак в Запорожской области.

Утром 22 октября глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что беспилотники Вооруженных сил Украины атакуют объекты инфраструктуры Энергодара. Под удар ВСУ также попала территория, находящаяся рядом с Запорожской АЭС.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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