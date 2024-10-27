Группировка ВСУ в Кураховке попала в полукольцо

Группировка Вооруженных сил Украины в населенном пункте Кураховка на Красноармейском направлении попала в полуокружение. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

«Для группировки в Кураховке не лучшая ситуация, вокруг поселка сформировалось полукольцо», — сказал собеседник агентства.

Утром 27 октября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что организованной обороны ВСУ в городе Селидово Донецкой народной республики (ДНР) больше не существует.

26 октября Telegram-канал Shot сообщал, что военные 80-го гвардейского краснознаменного танкового полка совершили «огненный прорыв» с южной стороны города Селидово. В этот же день военкор Александр Коц заявлял, что населенный пункт переходит под контроль ВС России. По его словам, город является важным узлом обороны Покровска и центральным опорным пунктом в большом укрепрайоне ВСУ.

25 октября источник в силовых структурах рассказал ТАСС, что украинские военнослужащие не прекращают попытки выйти из Селидово и спасти личный состав. При этом ВСУ якобы выходят группами по простреливаемым дорогам, из-за чего теряют «большое количество людей».

Ранее украинский офицер призвал готовиться к обороне Днепропетровской области.