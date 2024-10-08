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Советник Пушилина рассказал, как скажется на ВСУ потеря запада ДНР

Кимаковский: освобождение запада ДНР может обрушить оборону ВСУ до Днепра

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Станислав Красильников/РИА Новости

Взятие под контроль ВС РФ западно-донецкой агломерации с центром в Красноармейске может оказать серьезное давление на оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом заявил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Первого канала».

«Освободим эту агломерацию — начнется серьезнейшее давление на запорожский фронт, который может посыпаться вплоть до Днепра», — сказал он.

Кимаковский уточнил, что речь идет об агломерации городов на западе республики у административной границы с Запорожской областью: в нее входят Красноармейск (Покровск), Димитров (Мирноград) и Селидово.

Он добавил, что российские военнослужащие на пути к взятию в клещи Кураховки и Селидово. Из Кураховки, по словам Кимаковского, Украина уже пытается выводить своих солдат.

5 октября агентство ТАСС сообщало, что украинские военные начали выводить группы с позиций в районах населенных пунктов Горняк и Кураховка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее подразделения группировки «Восток» нанесли поражение трем бригадам ВСУ.

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