В Брянской области за час уничтожили 12 украинских дронов

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 украинских дронов в небе над Брянской областью. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать регион в период с 13:30 до 14:30 (совпадает с мск). Для этого они использовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

«12 украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — подчеркнули в ведомстве.

Иные подробности в публикации не приводятся.

В ночь на 22 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские БПЛА повредили одну из местных котельных и нежилую постройку. Объекты, которым был нанесен урон, находятся в Суземском районе.

Всего военные ВСУ выпустили по российскому субъекту два дрона. При этом никто из мирных жителей не пострадал.

16 октября на территории Брянской области уничтожили украинский авиационный снаряд мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Перед этим из потенциально опасной зоны эвакуировали всех жителей.

Ранее в Государственной думе РФ назвали условие прекращения атак БПЛА на регионы страны.