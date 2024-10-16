Авиаснаряд ВСУ мощностью 100 кг тротила уничтожен в Брянской области

В Брянской области уничтожен авиационный снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил благодарность всем оперативным и экстренным службам: Росгвардии, ГУ МЧС РФ по Брянской области, группировке войск «Брянск». Он также отметил работу сотрудников районной администрации, которые успели эвакуировать жителей прилегающих улиц.

Богомаз обратил внимание, что разрушений и пострадавших нет.

«Жители населенного пункта уже вернулись в свои дома», — уточнил он.

Вечером в среду, 16 октября, средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области. По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет. На месте работали экстренные службы.

Ранее беспилотный летательный аппарат повредил жилой дом в станице Марьянской Красноармейского района Краснодарского края.