В Брянской области из-за атаки беспилотников повреждена кровля котельной

В Суземском районе Брянской области из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины получила повреждения кровля котельной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:47 по московскому времени.

Обошлось без пострадавших, уточнил губернатор.

Кроме того, Богомаз рассказал об уничтожении над регионом силами российской ПВО еще двух украинских дронов самолетного типа. Сейчас на местах работают экстренные и оперативные службы.

До этого губернатор Брянской области сообщал о ликвидации еще четырех БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее БПЛА атаковали одно из крупнейших предприятий в РФ по производству микроэлектроники.