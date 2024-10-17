В Белгородской области скончался мужчина, пострадавший при атаке дрона

В Белгороде скончался местный житель, который пострадал при одной из атак БПЛА со стороны Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городской больнице №2 г. Белгорода скончался мужчина, который получил тяжелое ранение 12 октября в результате террористической атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Устинка Белгородского района», — написал он.

Гладков признался, что такие новости «очень тяжело сообщать».

Мужчина получил ранение в результате удара дрона ВСУ 12 октября. С того времени пострадавший был в больнице, он перенес операцию.

Глава региона принес соболезнования родным и близким погибшего жителя региона.

«Все белгородцы скорбят вместе с вами. Семье окажем всю необходимую помощь», — добавил Гладков.

15 октября Гладков сообщил, что в городскую больницу Белгорода обратилась женщина с минно-взрывной и баротравмой.

До этого губернатор сообщил, что ВСУ атаковали село Долгое Белгородской области с помощью дрона-камикадзе.