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Российские военные уничтожили три беспилотника в Брянской области

Минобороны: средства ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ в Брянской области

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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Брянской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«С 13:10 до 13:20 мск пресечены попытки киевского режима совершить атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз также заявил об уничтожении трех беспилотников над территорией региона.

Несколькими часами ранее Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью и три — над Курской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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