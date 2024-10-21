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ВСУ обстреляли Белгород

Гладков: ВСУ обстреляли Белгород, пожар произошел в жилом доме

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 21 октября обстреляли город Белгород, по предварительной информации, пожар произошел в жилом доме. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Вижу несколько столбов черного дыма. Сейчас первая информация, которая поступила, горит один жилой дом», — сказал чиновник.

Гладков выехал на место происшествия.

В ночь на 21 октября ВСУ атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, в результате чего местный житель получил осколочные ранения и перелом ноги. Пострадавшего попутным транспортом доставили в больницу.

20 октября в селе Грузском беспилотный летательный аппарат атаковал сельскохозяйственное предприятие. Его охранник получил минно-взрывную травму и ранения. На предприятии была повреждена газовая труба. Также были атакованы город Шебекино и села Новая Таволжанка и Тишанка.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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