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Украинские военные обстреляли ДНР натовскими снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов НАТО по Донецку и Горловке

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Alexander Ermochenko/Reuters

Вооруженные силы Украины днем 6 октября обстреляли Петровский район Донецка и Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), выпустив по ним 14 снарядов «натовского» калибра 155 мм. Об этом в Telegram-канале сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что ВСУ задействовали в том числе кассетные снаряды.

«Зафиксирован обстрел по направлению: 12:50 — Курахово — Донецк (Петровский район): два снаряда калибром 155 мм. 13:35 — Курахово — Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 мм», — говорится в публикации представительства.

Кроме того, по информации представительства, с 14:20 до 16:50 Украина выпустила девять снарядов «натовского» калибра по Горловке, шесть из которых были кассетными.

Петровский район находится на западной окраине Донецка. С 2014 года этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. Горловка располагается в 50 км севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов республики.

Утром 6 октября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате сброса украинскими военнослужащими взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на город пострадала мирная жительница.

Ранее жительница Горловки рассказала о ранении детей при обстреле ВСУ.

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