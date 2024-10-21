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Украина повторно атаковала село в Белгородской области

Гладков: в результате повторной атаки села Грузского ранен мужчина

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Ashley Chan/Global Look Press

Украинский дрон повторно атаковал село Грузское Борисовского района Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего местный житель получил осколочные ранения и перелом ноги. Пострадавшего попутным транспортом доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По словам Гладкова, информация о последствиях атаки уточняется. Обход территории будет проводиться в светлое время суток.

20 октября в селе Грузском беспилотный летательный аппарат атаковал сельскохозяйственное предприятие. Его охранник получил минно-взрывную травму, контузию, осколочные ранения лица и руки. Он госпитализирован. На предприятии была повреждена газовая труба. Также были атакованы город Шебекино и села Новая Таволжанка и Тишанка.

Ранее силы ПВО сбили над Россией за ночь 110 беспилотников.

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