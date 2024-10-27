Путин рассказал о положении российских войск в Дзержинске ДНР

Вооруженным силам (ВС) РФ осталось взять под свой контроль треть Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Павел Зарубин, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина.

«Сейчас бои идут в самом Дзержинске, осталось освободить треть города. Эта часть полностью блокирована нашими войсками», — сказал Зарубин.

26 октября Минобороны РФ сообщало, что части группировки войск «Центр» продолжили движение вглубь обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ДНР. По данным ведомства, у поселков Щербиновка и Клебан-Бык, города Дзержинск и села Берестки российские военные поразили живую силу и технику 100-й механизированной бригады, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии ВСУ.

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