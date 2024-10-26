Российские военные отбили шесть контратак ВСУ в ДНР

Части группировки войск «Центр» продолжили движение вглубь обороны противника в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, у поселков Щербиновка и Клебан-Бык, города Дзержинск и села Берестки российские военные поразили живую силу и технику 100-й механизированной бригады, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии ВСУ. При этом были отражены шесть контратак украинских штурмовых групп.

«Противник потерял до 545 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 152 мм орудие Д-20 и 100 мм противотанковую пушку «Рапира», — заявили в оборонном ведомстве.

В Минобороны также заявили, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины и 37-й бригады морской пехоты в районах Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово.

Ранее глава ДНР показал кадры из взятого штурмом Украинска.