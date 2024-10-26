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Российские военные взяли под контроль Александрополь в ДНР

Минобороны РФ сообщило об освобождении Александрополя в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о специальной военной операции.

Российские военнослужащие нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины и 37-й бригады морской пехоты в районах Часова Яра, Звановки, Северска, Дачного, Веселого Гая и Курахово в Донецкой народной республике.

«Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили свыше 740 военнослужащих», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, украинская армия лишилась двух боевых бронированных машин, четырех автомобилей, 152 мм орудия Д-20, 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудия М119 американского производства и 105 мм орудия L-119 британского производства. Также был уничтожен склад с боеприпасами ВСУ.

Утром 26 октября Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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Операция на Украине
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