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Российские военные отодвинули ВСУ от Лисичанска

Зарубин заявил, что ВС России отодвинули ВСУ на 20 км от Лисичанска

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские военнослужащие отодвинули подразделения украинской армии на 20 км от Лисичанска. Об этом сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин, ссылаясь на доклады военных, которые привел президент России Владимир Путин, видеозапись размещена в Telegram-канале журналиста.

«Нашим удалось отодвинуть Вооруженные силы Украины на 20 км от Лисичанска. Мы взяли Белогоровку, Серебрянку, Григоровку. От Белогоровки прошли вперед еще на 10 км на запад, освободив населенный пункт Верхнекаменское», — сказал Зарубин.

26 октября министерство обороны России сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР).

25 октября Минобороны России отчиталось, что за неделю российская армия взяла под контроль четыре населенных пункта в ДНР. Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новосадовое. Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль Зоряное и Серебрянку, а группировка «Центр» взяла Николаевку.

Ранее военные ВСУ покинули населенный пункт Максимильяновка в ДНР.

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