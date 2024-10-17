Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные заняли населенный пункт Максимильяновка в ДНР

МО РФ: Максимильяновка в ДНР перешла под контроль России

close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям трех механизированных, 59-й мотопехотной, а также четырем десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригады теробороны.

По данным минобороны, боевые действия велись в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Курахово, Ильинка и Катериновка в ДНР.

В ходе выполнения боевых задач российские военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери украинской армии составили до 965-ти военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, а также две 122-миллиметровых гаубицы Д-30. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Незадолго до этого военнослужащие российского штурмового подразделения группировки «Центр» рассказали о взятии поселка Желанное в боях, проходивших в Донецкой народной республике.

Ранее российские войска взяли под контроль село Красный Яр в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами