Военнослужащие Вооруженных сил России освободили населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что в ходе боевых действий было нанесено поражение формированиям трех механизированных, 59-й мотопехотной, а также четырем десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригады теробороны.

По данным минобороны, боевые действия велись в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Курахово, Ильинка и Катериновка в ДНР.

В ходе выполнения боевых задач российские военнослужащие отразили контратаку штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Потери украинской армии составили до 965-ти военнослужащих. Кроме того, российские бойцы уничтожили 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, а также две 122-миллиметровых гаубицы Д-30. Также были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами.

Незадолго до этого военнослужащие российского штурмового подразделения группировки «Центр» рассказали о взятии поселка Желанное в боях, проходивших в Донецкой народной республике.

Ранее российские войска взяли под контроль село Красный Яр в ДНР.