Российские военные сбили беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Около 10:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — проинформировало российское оборонное ведомство.

Утром 27 октября губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над регионом средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников.

Накануне два дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. В здании оказались повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Также получило повреждения остекление социального объекта. По словам Гладкова, в результате еще одной атаки БПЛА на территории производственного предприятия оказалась перебита газовая труба.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.