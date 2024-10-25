Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о постоянных попытках ВСУ покинуть Селидово

ТАСС: ВСУ продолжают попытки спасти личный состав и покинуть Селидово в ДНР

close
Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают попытки выйти из Селидова на Красноармейском направлении, наращивая темпы бегства. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки», — уточнил источник.

Силовики рассказали, что украинские солдаты выходят группами по простреливаемым дорогам. Из-за этого ВСУ теряют «большое количество людей».

21 октября в силовых структурах сообщили ТАСС, что группировка ВСУ в Селидове на Красноармейском направлении оказалась заблокированной, все дороги находятся под полным огневым контролем российских войск. Позже полковник СБУ (Службы безопасности Украины) в отставке Олег Стариков заявил, что ВС РФ берут «в клещи» украинскую группировку в Селидово.

В пятницу, 25 октября, появились первые панорамные кадры города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), откуда отступают украинские военнослужащие.

Ранее стало известно о бежавших солдатах ВСУ у Богуславки.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами