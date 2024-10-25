Стало известно о постоянных попытках ВСУ покинуть Селидово

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают попытки выйти из Селидова на Красноармейском направлении, наращивая темпы бегства. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

«Противник не прекращает попыток спасти остатки личного состава селидовской группировки», — уточнил источник.

Силовики рассказали, что украинские солдаты выходят группами по простреливаемым дорогам. Из-за этого ВСУ теряют «большое количество людей».

21 октября в силовых структурах сообщили ТАСС, что группировка ВСУ в Селидове на Красноармейском направлении оказалась заблокированной, все дороги находятся под полным огневым контролем российских войск. Позже полковник СБУ (Службы безопасности Украины) в отставке Олег Стариков заявил, что ВС РФ берут «в клещи» украинскую группировку в Селидово.

В пятницу, 25 октября, появились первые панорамные кадры города Селидово в Донецкой народной республике (ДНР), откуда отступают украинские военнослужащие.

Ранее стало известно о бежавших солдатах ВСУ у Богуславки.