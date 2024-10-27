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«Хезболла» издала приказ об эвакуации на севере Израиля

Al Jazeera: группировка «Хезболла» издала приказ об эвакуации на севере Израиля

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Omar Sanadiki/Reuters

Шиитская группировка «Хезболла» впервые издала приказ об эвакуации на севере Израиля. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным журналистов, предупреждение касается 25 населенных пунктов в северной части Израиля, расположенных в диапазоне от трех до 22 км от границы с Ливаном, в которых проживает около 200 тысяч израильских граждан. В «Хезболле» заявили, что поселения, о которых идет речь, превратились в военные форпосты, где дислоцируются израильские силы для нанесения ударов по Ливану.

«Вас просят немедленно эвакуироваться. Ваши населенные пункты стали местом дислокации и поселения вражеских вооруженных сил, атакующих Ливан, в результате чего стали законными военными целями для военно-воздушных и ракетных сил исламского сопротивления», — сказано в предупреждении ливанского движения.

Вечером 26 октября «Хезболла» призывала жителей 25 поселений на севере Израиля немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться.

В ночь на 27 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах, которые пересекли границу с Ливаном.

Ранее в Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху.

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