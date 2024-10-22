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В Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху

Kan: беспилотник «Хезболлы» напрямую поразил резиденцию Нетаньяху

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Abir Sultan Pool/Reuters

Беспилотник ливанского движения «Хезболла» напрямую поразил резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает гостелерадиокомпания Kan.

По данным журналистов, дроны попали в окно спальни израильского премьера. Однако ливанские беспилотники не смогли причинить существенного ущерба из-за закрытых ставней.

«Хезболла» атаковала частную резиденцию Нетаньяху в городе Кесария 19 октября. С территории Ливана было запущено три беспилотника, два из которых были перехвачены. По информации канцелярии премьера Израиля, в момент удара Нетаньяху не было в резиденции.

Источники телеканала Sky News Arabia заявляли о взрыве бомбы в доме Нетаньяху в Кесарии. В момент атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги. В небе над Кесарией также был замечен дрон, который преследовал израильский вертолет.

22 октября «Хезболла» взяла на себя полную ответственность за атаку на резиденцию Нетаньяху.

Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе противостояния с Израилем.

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Операция Израиля в Ливане
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