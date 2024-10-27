Израильская армия сбила два беспилотника, запущенные со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбила два беспилотных летательных аппарата, которые пересекли границу с Ливаном. Об этом сообщается в Telegram-канале израильского оборонного ведомства.

«Были замечены два БПЛА, пересекшие границу с Ливаном и израильской территорией. Сбиты на открытой местности», — говорится в сообщении.

Дроны заметили после того, как в районах Западной и Верхней Галилеи прозвучали сирены, добавили в ведомстве.

Накануне ливанское шиитское движение «Хезболла» призывала жителей 25 поселений на севере Израиля немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться, так как места их проживания превратились в военные цели для нанесения воздушных и ракетных ударов.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле допустили «резкое завершение» операции в Ливане.