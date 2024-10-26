«Хезболла» потребовала от жителей 25 израильских поселений покинуть свои дома

Жителям 25 поселений на севере Израиля необходимо немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться, так как места их проживания превратились в военные цели. С соответствующим призывом выступило ливанское шиитское движение «Хезболла», сообщается в видеообращении на иврите, опубликованной пресс-службой организации в Telegram.

«Ваши поселки превратились в место размещения военных сил, атакующих Ливан, и поэтому стали законными военными целями для нанесения воздушных и ракетных ударов», — говорится в заявлении.

26 октября «Хезболла» заявляла, что за сутки провела 48 боевых операций против Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху.