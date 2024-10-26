Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» потребовала от жителей 25 израильских поселений покинуть свои дома

«Хезболла» призвала жителей 25 поселений на севере Израиля покинуть свои дома

close
Hannah Mckay/Reuters

Жителям 25 поселений на севере Израиля необходимо немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться, так как места их проживания превратились в военные цели. С соответствующим призывом выступило ливанское шиитское движение «Хезболла», сообщается в видеообращении на иврите, опубликованной пресс-службой организации в Telegram.

«Ваши поселки превратились в место размещения военных сил, атакующих Ливан, и поэтому стали законными военными целями для нанесения воздушных и ракетных ударов», — говорится в заявлении.

26 октября «Хезболла» заявляла, что за сутки провела 48 боевых операций против Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле признали, что беспилотник «Хезболлы» попал в окно спальни Нетаньяху.

Все новости на тему:
Операция Израиля в Ливане
Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами