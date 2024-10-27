Губернатор Тамбовской области сообщил о ночной атаке беспилотников

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров в ночь на 27 октября сообщил в своем Telegram-канале об атаке 11 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион.

Информацию он опубликовал в 2:44 мск. Глава региона пояснил, что в 00:40 произошел прилет беспилотника в Мичуринском муниципальном округе. Единичное возгорание после атаки ликвидировали пожарные.

Егоров добавил, что в регионе приняты меры безопасности. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

Этой же ночью беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали село Варваровку в Белгородской области, а результате чего пострадала женщина. Она получила травмы средней тяжести, ее привезли в Октябрьскую районную больницу, отметил глава региона. Затем пострадавшую переведут в областную больницу.

Накануне два дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. В здании повреждены балконы, окна, кровля и фасад.

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники.