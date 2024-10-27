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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадала женщина

Гладков: в Белгородской области из-за атаки дронов пострадала женщина

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Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали село Варваровку в Белгородской области, пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Женщина получила травмы средней тяжести, ее привезли в Октябрьскую районную больницу, отметил глава региона. Затем пострадавшую переведут в областную больницу.

Кроме того, из-за атаки украинских дронов получили повреждения гараж и автомобиль на территории частного домовладения, продолжил Гладков. Возле другого дома осколки посекли еще одно транспортное средство, уточнил он.

В настоящее время идет сбор информации о последствиях атаки. Обход территории продолжат в светлое время суток, добавил Гладков.

Накануне два дрона ВСУ ударили по многоквартирному дому в городе Шебекино Белгородской области. В здании повреждены балконы, окна, кровля и фасад. Также получило повреждения остекление социального объекта. По словам Гладкова, в результате еще одной атаки БПЛА на территории производственного предприятия перебита газовая труба.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники.

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Атаки БПЛА на Россию
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