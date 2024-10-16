Франция поставит Украине новейшие ударные беспилотники

Франция в ближайшее время начнет поставлять Украине ударные дроны-камикадзе собственной разработки. Об этом заявил министр обороны республики Себастьян Лекорню, сообщает BFMTV.

Лекорню заявил, что испытания первого французского ударного беспилотника оказались успешными и уже в следующие недели их получат первые французские подразделения, а также Украина.

Отмечается, что в марте 2024 года минобороны Франции заказало 2000 ударных беспилотников-камикадзе, часть из которых планировалось отправить ВСУ. Разработку заказали у консорциума, объединяющего производителя дронов Delair и многопрофильную оружейную компанию Nexter, говорится в тексте.

До этого Эммануэль Макрон заверил Владимира Зеленского в продолжении помощи Украине. Глава государства заверил, что Франция продолжит выполнять взятые на себя обязательства по вооружению и обучению украинских солдат. Кроме того, в планах — совместная дипломатическая работа. Макрон напомнил, что вопрос выделения финансовой помощи Украине будет обсуждаться на предстоящем саммите ЕС.

Ранее в Госдуме назвали Макрона трусом, использующим жизни украинцев.