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Израильские военные штурмовали город на Западном берегу реки Иордан

WAFA: бойцы Армии обороны Израиля штурмовали город Калькилью в Палестине

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Dylan Martinez/Reuters

Бойцы Армии обороны Израиля штурмовали город Калькилью на территории Западного берега реки Иордан в Палестине. Об этом пишет информационное агентство WAFA.

Военнослужащие ЦАХАЛ подошли к городу с южной стороны, отмечает издание. Его источники сообщили, что израильское командование разместило в районе Наззал своих снайперов.

Кроме того, бойцы Армии обороны Израиля провели обыск в доме и на территории склада.

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в недавней беседе с журналом Spiegel отмечал, что главной проблемой конфликта на Ближнем Востоке является отсутствие самостоятельного Палестинского государства. По его мнению, текущий ближневосточный конфликт может увеличиться в масштабах всего региона.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

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