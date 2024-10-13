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Столтенберг назвал главную проблему конфликта на Ближнем Востоке

Столтенберг назвал отсутствие палестинского государства главной проблемой Ближнего Востока

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Alina Yarysh/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что главной проблемой конфликта на Ближнем Востоке является отсутствие самостоятельного Палестинского государства. Об этом он заявил в беседе с журналом Spiegel.

«Я понимаю сложности создания двух государств, но я считаю, что время, прошедшее с ужасающих террористических атак против Израиля 7 октября, еще раз четко продемонстрировало важность подобного решения», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что текущий ближневосточный конфликт может увеличиться в масштабах всего региона. Столтенберг также выразил поддержку усилиям США и Германии, направленным на деэскалацию напряженности.

13 октября стало известно, что власти Палестины работают над тем, чтобы получить признание независимости государства от наибольшего числа стран.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч членов палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года.

Ранее Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

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