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Стало известно об атаке на «жизненно важную цель» Израиля

«Исламское сопротивление Ирака» сообщило об атаке «жизненно важной цели» Израиля

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Шиитское формирование, входящее в движение «Исламское сопротивление Ирака», осуществило атаку при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на «жизненно важные» цели на севере Израиля. Об этом говорится в заявлении движения, передает РИА Новости.

«Моджахеды «Исламского сопротивления Ирака» сегодня нанесли удары с использованием БПЛА по жизненно важной цели на оккупированных Голанах», — говорится в заявлении.

Представители формирования добавили, что это было сделано в продолжение «подхода к сопротивлению оккупации», а также в поддержку Палестины и Ливана.

«Исламское сопротивление Ирака» среди прочего подтвердило факт того, что операции по уничтожению опорных пунктов противника «продолжатся с возрастающей скоростью».

Армия обороны Израиля в ночь на 26 октября заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября.

До этого газета The Jerusalem Post писала, что в утренней атаке по Ирану Израиль использовал более 100 самолетов, в том числе новейшие истребители F-35.

Ранее Ирак закрыл небо из-за атаки Израиля по Ирану.

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