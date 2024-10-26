В городе Сумы на северо-востоке Украины уничтожена военная техника с иностранными инструкторами. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике», — отметил он.

По словам Лебедева, ликвидировано почти 20 единиц иностранной техники. По его словам, удар Вооруженных сил России пришелся как на гусеничную технику, так и на джипы с пикапами, уточнил он.

«Очень хорошо прилетело», — резюмировал координатор.

31 мая текущего года Киев направил письмо на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В нем украинские чиновники призвали региональное содружество направить в их страну инструкторов.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что в районе Суджи в Курской области фиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ. По его словам, там находились несколько десятков иностранцев.

Ранее Украине предрекли крах из-за нежелания ВСУ воевать.