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Технику с иностранными инструкторами уничтожили в Сумах

Подполье заявило о ликвидации техники с иностранными инструкторами в Сумах

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Евгений Биятов/РИА Новости

В городе Сумы на северо-востоке Украины уничтожена военная техника с иностранными инструкторами. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике», — отметил он.

По словам Лебедева, ликвидировано почти 20 единиц иностранной техники. По его словам, удар Вооруженных сил России пришелся как на гусеничную технику, так и на джипы с пикапами, уточнил он.

«Очень хорошо прилетело», — резюмировал координатор.

31 мая текущего года Киев направил письмо на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В нем украинские чиновники призвали региональное содружество направить в их страну инструкторов.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что в районе Суджи в Курской области фиксировали появление нескольких десятков иностранных инструкторов ВСУ. По его словам, там находились несколько десятков иностранцев.

Ранее Украине предрекли крах из-за нежелания ВСУ воевать.

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Операция на Украине
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