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В Евросоюзе впервые обсудят отправку инструкторов на Украину

Welt am Sonntag: министры стран ЕС обсудят отправку инструкторов на Украину

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РИА «Новости»

Министры обороны и иностранных дел стран — членов Европейского союза (ЕС) на следующей неделе впервые обсудят возможность отправки инструкторов на Украину. Об этом сообщила газета Welt am Sonntag, сославшись на собственные источники.

Как рассказали журналисты, 27 августа аналогичный вопрос поднимут на заседании комитета по политике и безопасности регионального содружества. При этом ожидается, что окончательное решение будет принято «самое позднее» до ноября 2024 года.

В публикации уточняется, что 31 мая текущего года Киев направил письмо на имя верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В нем украинские чиновники призвали региональное содружество направить в их страну инструкторов.

По информации издания, за реализацию данной инициативы выступают Франция и Дания. То же касается Швеции и стран Балтии.

Тем не менее Австрия, Венгрия, Словения, Германия и Мальта заняли противоположную позицию. Правительства этих государств считают, что появление европейских инструкторов на Украине приведет к еще большей эскалации конфликта.

Ранее пленный украинский солдат рассказал, какую роль в подготовке атаки на Курскую область сыграли западные инструкторы.

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