Украина находится на грани «полного краха» из-за нежелания солдат ВСУ продолжать вести боевые действия. Об этом в статье для журнала InfoBRICS написал аналитик сербского Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

По его словам, «Киев находится на грани полного краха, и военная победа России — это лишь вопрос времени». Он также назвал такое развитие событий «очевидным».

Эксперт отметил, что отправка на линию боевого соприкосновения становится наказанием для украинских солдат, из-за чего моральный дух в ВСУ резко падает. Защита страны превратилась в «бремя» для солдат, считает Лейрос. Он также подчеркнул, что поражение становится неизбежным, когда в войсках подорван моральный дух.

Аналитик заметил, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, что вызвано как ситуацией на поле боя, так и поведением командования.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявлял, что моральный дух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области, начинает сильно падать. Коц добавил, что на Курском и других направлениях можно увидеть только «вялый пластилин». Многие военные прибыли на место с улиц в Виннице и Сумах, они участвуют в боевых действиях несколько недель. Свой первый боевой опыт такие солдаты получают под Курском, и он становится неудачным.

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