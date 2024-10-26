Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украине предрекли крах из-за нежелания ВСУ воевать

Аналитик Лейрос: Украина находится на грани краха из-за нежелания ВСУ воевать

close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Украина находится на грани «полного краха» из-за нежелания солдат ВСУ продолжать вести боевые действия. Об этом в статье для журнала InfoBRICS написал аналитик сербского Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос.

По его словам, «Киев находится на грани полного краха, и военная победа России — это лишь вопрос времени». Он также назвал такое развитие событий «очевидным».

Эксперт отметил, что отправка на линию боевого соприкосновения становится наказанием для украинских солдат, из-за чего моральный дух в ВСУ резко падает. Защита страны превратилась в «бремя» для солдат, считает Лейрос. Он также подчеркнул, что поражение становится неизбежным, когда в войсках подорван моральный дух.

Аналитик заметил, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства, что вызвано как ситуацией на поле боя, так и поведением командования.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявлял, что моральный дух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Курской области, начинает сильно падать. Коц добавил, что на Курском и других направлениях можно увидеть только «вялый пластилин». Многие военные прибыли на место с улиц в Виннице и Сумах, они участвуют в боевых действиях несколько недель. Свой первый боевой опыт такие солдаты получают под Курском, и он становится неудачным.

Ранее в Совфеде раскрыли, что может приблизить окончание СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами