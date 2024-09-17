Алаудинов рассказал об иностранных инструкторах ВСУ в Судже

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в районе Суджи в Курской области зафиксировано появление нескольких десятков иностранных инструкторов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит ТАСС.

«Они фиксируются не на передовой, мы фиксируем их появление в районе Суджи», — сказал он.

По его словам, там находятся несколько десятков иностранцев.

Также он сообщил, что члены специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» нанесли удар по месту скопления пехоты Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Он уточнил, что украинские бойцы находились в Суджанском районе. Алаудинов добавил, что также за прошедшие сутки члены специального отряда сбили несколько дронов и пресекли попытку украинских бойцов прорваться к населенному пункту Веселое. Кроме того, им удалось вывести из строя одну артиллерийскую установку и одну машину ВСУ.

Ранее российские солдаты освободили два населенных пункта в Курской области.