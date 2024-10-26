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В США напомнили Ирану о «последствиях» в случае ответного удара по Израилю

FT: Белый дом угрожает Ирану «последствиями» в случае удара по Израилю

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Depositphotos

Администрация президента США Джо Байдена угрожает Ирану «последствиями» в случае, если Тегеран предпримет попытку ответить на удар Израиля. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

«Если Иран ответит, то Вашингтон будет защищать и поддерживать Израиль, и будут последствия», — говорится в публикации.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам противовоздушной обороны. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Кроме того, незадолго до этого ливанское шиитское движение «Хезболла» выступила с объявлением, что жителям 25 поселений на севере Израиля необходимо немедленно покинуть свои дома и эвакуироваться, так как места их проживания превратились в военные цели. Представители движения также заявляли, что за сутки «Хезболла» провела 48 боевых операций против Израиля.

Ранее Путин увидел риск «цепной реакции» на Ближнем Востоке.

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