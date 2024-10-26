«Хезболла» провела рекордные 48 вылазок против армии Израиля

Ливанское движение «Хезболла» сообщило в Telegram-канале о рекордных 48 боевых операциях против израильской армии в Верхней, Западной и Нижней Галилее.

В заявлении формирования отмечается, что силы сопротивления в том числе атаковали цели в кибуцах Бейт-Гилель, Кафр-Гилад, Кацрин, Мисгав Ам, Шомера, Штула, Яар.

«По северным районам Израиля также велся огонь из реактивных систем залпового огня», — отмечается в публикации.

Там уточняется, что при ударах по авиабазе Рамат-Давид в Изреельской долине и центру материально-технического снабжения Северного военного округа в Шимшоне «Хезболла» использовала высокоточные ракеты, а большая часть вооруженных вылазок произошла в Южном Ливане, где ВС Израиля проводят с начала октября наземную операцию против форпостов движения.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее в Израиле допустили «резкое завершение» операции в Ливане.