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Над четырьмя регионами России уничтожили 13 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО уничтожили 13 дронов ВСУ над четырьмя регионами России

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MOD Russia/Global Look Press

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны страны.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты сбили в период с 20:00 до 22:00 мск. По четыре БПЛА уничтожили над Белгородской, Липецкой и Орловской областями. Один дрон ликвидировали над Брянской областью.

Вечером 26 октября средства ПВО за полчаса сбили 12 украинских беспилотников над Брянской областью.

В ночь на 26 октября силы противовоздушной обороны РФ уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России назвали цель атаки украинских дронов на регионы страны.

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Атаки БПЛА на Россию
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