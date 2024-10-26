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Ночью над территорией России сбили 17 беспилотников ВСУ

Минобороны: силы ПВО за ночь уничтожили 17 беспилотников ВСУ над регионами РФ

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Depositphotos

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Восемь беспилотников — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Накануне Орловской области Андрей Клычков сообщил, что российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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