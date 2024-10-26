Ночью над территорией России сбили 17 беспилотников ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Восемь беспилотников — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Накануне Орловской области Андрей Клычков сообщил, что российские силы ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.