Над Брянской областью за полчаса уничтожили 12 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за полчаса уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, дроны были сбиты в период с 19:20 до 19:50 мск.

Незадолго до этого стало известно, что средства ПВО уничтожили над Липецкой областью четыре украинских БПЛА самолетного типа.

26 октября в Минобороны России сообщили, что силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 17 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Там уточнили, что восемь беспилотников были сбиты над Брянской областью, четыре — над Белгородской, три — над Курской и два — над Орловской.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.