Путин назвал цель атаки ВСУ на Курскую область

Атакой в Курской области руководство Украины пытается остановить наступление России в Донбассе. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время урока «Разговоры о важном» в кызылской школе № 20, трансляцию которого ведет Telegram-канал Кремля.

Глава государства подчеркнул, что Украина не достигла желаемого, совершив свою провокацию, тогда как российская армия продолжает наступление на Донбассе темпами, которых «давно не было».

«Уверен, что эта провокация провалится, нужно будет переходить к мирным переговорам и решать эти вопросы мирными средствами», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывалась от проведения мирных переговоров.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область. По его словам, Вооруженные силы РФ предпринимают решительные шаги на поле боя и у него нет сомнений, что усилия по отражению атаки украинских войск будут продолжены.

Ранее российский генерал оценил положение дел на Курском направлении.