Немецкие истребители поднимались в воздух из-за российского самолета-разведчика

Дислоцированные в Латвии немецкие истребители были подняты по тревоге для идентификации российского военного самолета в небе над Балтикой. Сообщение об этом ВВС Германии разместили на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В публикации отмечается, что немецкие силы быстрого реагирования были активизированы «для идентификации самолета без плана полета и сигнала транспондера». В результате «истребители Eurofighter сопроводили российский самолет-разведчик Ил-20 над Балтийским морем».

Подобные проверки, как правило, носят рутинный характер. Так, о схожем случае ВВС Германии сообщали 22 сентября. Тогда истребители Eurofighter были подняты в небо для идентификации пяти российских самолетов: одного Су-35 и четырех Су-30.

В свою очередь, 1 октября российский истребитель Су-35С «подрезал» американский F-16 над Беринговым морем у побережья Аляски.

Ранее два самолета НАТО были замечены над Черным морем.