Немецкие истребители перехватили российские самолеты над Балтикой

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Германии Eurofighter подняли в небо над Балтийским морем из-за обнаружения якобы российских военных самолетов. Об этом сообщили ВВС ФРГ в социальной сети X.

«Взлет по тревоге над Балтийским морем: и сегодня наши силы быстрого реагирования были подняты по тревоге в Латвии, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолетов», — говорится в сообщении.

Немецкие военные утверждают, что обнаруженные самолеты летели без полетного плана. Также эти суда отключили транспондеры, отметили в ВВС Германии.

В результате немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

Об аналогичной ситуации 13 сентября сообщила немецкая газета Bild. По ее данным, в тот день истребители военно-воздушных сил Германии перехватили над Балтийским морем самолеты Ту-142 и Су-30 ВВС РФ. В публикации отмечалось, что российские суда не передавали информацию о плане полета, а также отключили транспондер.

Ранее российские ракетоносцы выполнили полет над акваторией Чукотского моря.