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Российский Су-35 «подрезал» американский F-16 у побережья Аляски

Су-35С ВКС России испугал пилота F-16 США над Беринговым морем в районе Аляски

Глава североамериканского командования ПВО (NORAD) генерал Грегори Гийо пожаловался на действия российского истребителя Су-35 в районе Аляски. Его слова размещены в социальной сети X.

Гийо отметил, что он был испуган маневрами российского пилота над Беринговым морем.

«Поведение одного российского Су-35 было небезопасным, оно подвергло опасности всех — это не то, что можно увидеть в профессиональных ВВС», — сказал генерал.

Критика Гийо связана с тем, что российский самолет предпринял маневр в непосредственной близости от американского F-16. При этом подчеркивается, что Су-35 предпринял близкий к агрессии маневр в тот момент, когда американские летчики осуществляли «безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски».

Командование опубликовало видеоролик и несколько снимков инцидента.

До этого немецкие истребители перехватили российские самолеты над Балтикой. Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

Ранее Су-27 перехватил британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем.

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