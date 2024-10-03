Два самолета НАТО были замечены над Черным морем

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были обнаружены в небе над Черным морем западнее Крыма. Такая информация следует из данных Flightradar.

По данным сервиса, британский самолет вылетел из аэропорта Констанца в 11:15 по московскому времени и на 14:21 по мск продолжал вести разведку в западной части Черного моря.

В свою очередь самолет-разведчик ВМС США взлетел с военно-морской базы НАТО, которая находится на Крите.

По данным источника, пролетев над Грецией и Болгарией, самолет повернул на северо-восток в районе города Бургас, после чего двигался вдоль побережья Черного моря. Сообщалось, что Boeing P-8A Poseidon летал по кругу в районе устья реки Дунай на востоке Румынии.

До этого немецкие истребители перехватили российские самолеты над Балтикой. Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30. В свою очередь Су-27 перехватил британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем.

Ранее российский Су-35 «подрезал» американский F-16 у побережья Аляски.