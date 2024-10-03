Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два самолета НАТО были замечены над Черным морем

Flightradar: британский и американский самолеты ведут разведку над Черным морем

close
Johanna Geron/Reuters

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были обнаружены в небе над Черным морем западнее Крыма. Такая информация следует из данных Flightradar.

По данным сервиса, британский самолет вылетел из аэропорта Констанца в 11:15 по московскому времени и на 14:21 по мск продолжал вести разведку в западной части Черного моря.

В свою очередь самолет-разведчик ВМС США взлетел с военно-морской базы НАТО, которая находится на Крите.

По данным источника, пролетев над Грецией и Болгарией, самолет повернул на северо-восток в районе города Бургас, после чего двигался вдоль побережья Черного моря. Сообщалось, что Boeing P-8A Poseidon летал по кругу в районе устья реки Дунай на востоке Румынии.

До этого немецкие истребители перехватили российские самолеты над Балтикой. Немецкие Eurofighter сопроводили над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30. В свою очередь Су-27 перехватил британский самолет-разведчик и истребители над Черным морем.

Ранее российский Су-35 «подрезал» американский F-16 у побережья Аляски.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами