На Украине начнут искать фальшивых инвалидов среди госслужащих

На Украине пройдет массовая проверка решений об освобождении должностных лиц от мобилизации в связи с инвалидностью. Основанием для этого стал указ президента страны Владимира Зеленского о введении в действие соответствующего решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Предполагается, что правоохранительные органы совместно с Министерством здравоохранения и региональными военными администрациями в недельный срок создадут рабочие группы по проверке решений центров медико-социальной экспертизы (МСЭК) на эту тему.

Помимо этого, в течение месяца в Верховную раду будет внесен законопроект о ликвидации центров МСЭК как таковых.

22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о проблемах с коррупцией при назначении инвалидности. По его словам, в стране «установлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц».

После скандала с массовым оформлением инвалидностей среди госслужащих в отставку подал генпрокурор Украины Андрей Костин.

За день до того стало известно, что Минздрав Украины пересмотрел 74 решения о признании инвалидами военнообязанных в Хмельницкой области. Решение о присвоении инвалидного статуса этим мужчинам принимала медицинская комиссия по МСЭК (медико-социальная экспертиза) во главе с Татьяной Крупой, в доме у которой при обыске было обнаружено $6 млн наличными. Женщина была арестована.

Ранее СБУ задержала главу медкомиссии Николаевской области по подозрению в коррупции.