В Орловской области сбили еще пять украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотников над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, повреждений и пострадавших нет.

Чиновник добавил, что на месте работают оперативные службы.

25 октября Клычков также сообщил о трех дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбитых над Орловской областью.

22 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об атаках украинских беспилотников на регион. Противник при помощи БПЛА повредил два предприятия. Речь идет о Ефремовском спиртзаводе и спиртзаводе в поселке Лужковский Суворовского района.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.