Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Немецкая компания получила рекордную прибыль из-за конфликта на Украине

Немецкий концерн Rheinmetall удвоил прибыль из-за роста военных расходов в мире

close
100%
Global Look Press

Немецкий оборонный подрядчик Rheinmetall демонстрирует практически двукратный рост операционной прибыли на фоне высоких военных расходов. Об этом пишет Financial Times.

Крупнейшая оборонная группа Германии, сообщила о рекордном портфеле заказов на сумму €48,6 млрд. Продажи компании в первом полугодии выросли на треть до €3,8 млрд, а операционная прибыль почти удвоилась до €404 млн на фоне растущих заказов на вооружения и боеприпасы.

«Сверхцикл [роста оборонных расходов] явно ускоряется», - заявил генеральный директор Армин Паппергер, который, по сообщениям, стал мишенью сорванного российского покушения ранее в этом году.

Паппергер, ставший ключевой фигурой в европейском военно-промышленном комплексе и активным сторонником военной помощи Киеву, вызвал негодование Кремля, объявив о планах построить ряд заводов на Украине, специализирующихся на ремонте танков, производстве боеприпасов и средств ПВО.

Российское внешнеполитическое ведомство в конце июля заявило , что планируемый Rheinmetall завод по производству боеприпасов на Украине, который должен заработать в течение двух лет, является «законной целью» для российских войск.

Ранее в США заявили о давлении Пентагона на военных подрядчиков из-за Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами