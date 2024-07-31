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В МИД назвали законной целью ВС РФ немецкие заводы на Украине

МИД: любые немецкие военные заводы на Украине станут законной целью ВС РФ

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Расположенные на территории Украины немецкие военные заводы станут законной целью для Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

Дипломат напомнил, что немецкий концерн Rheinmetall получил первый официальный заказ от украинского правительства. В рамках контракта на территории страны появится завод по производству боеприпасов. Стоимость предприятия составит €100 млн.

«В отличие от инвестиций в развитие и восстановление, на производство оружия западная военщина тратить деньги не стесняется. Заработок на войне и крови всегда и был и остается в традиции западных дельцов», — сказал представитель МИД РФ.

О получении заказа на строительство немецкого завода 24 июля сообщили в пресс-службе компании. Договор включает в себя полное техническое оснащение будущего предприятия вплоть до ввода его в эксплуатацию. Начать производство боеприпасов планируют в течение 24 месяцев.

Ранее британский эксперт заявил о разочаровании Украины из-за действий Запада.

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