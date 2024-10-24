В Курской области подсчитали ущерб, причиненный бизнесу при вторжении ВСУ

По предварительным данным, украинские войска нанесли ущерб агропромышленному комплексу Курской области на общую сумму более 100 миллиардов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

Власти сообщают, что губернатор российского субъекта Алексей Смирнов поручил создать рабочую группу по поддержке предприятий, пострадавших из-за вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате в ее состав вошли представители более 20 сельскохозяйственных и промышленных компаний, а также сотрудники профильных ведомств.

«Предварительный размер ущерба в АПК (агропромышленном комплексе. — «Газета.Ru») превысил 100 млрд рублей, в промышленном комплексе и МСП (малых и средних предприятиях. — «Газета.Ru») — 17 млрд рублей», — рассказал заместитель главы Курской области Сергей Стародубцев, слова которого приводятся в публикации.

Чиновник добавил, что сейчас внимание властей сосредоточено на проработке механизмов поддержки бизнеса. Их целью станет восстановление производственных мощностей на территории региона и создание условий для развития предприятий в будущем.

Ранее в РФ заявили о планах добиться от Украины возмещения причиненного российским регионам ущерба.