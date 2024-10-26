Над центром Горняка в ДНР поднят российский флаг

Над центром города Горняк в Донецкой народной республике поднят российский флаг. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская весна».

В публикации отмечается, что флаг подняла 14-я бригада из состава группировки войск, наступающей на Курахово. Российские военнослужащие практически освободили город Горняк и завершают зачистку территории.

Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

24 октября сообщалось, что отряды Вооруженных сил Украины понесли значительные потери и начали покидать свои позиции в городе Горняк ДНР. В частности, речь шла об 210-м отдельном батальоне 120-й бригады, который попал в оперативное окружение, в результате чего соседний 154-й батальон под давлением РФ ушел со своих позиций.

21 октября украинские СМИ сообщали, что ВС РФ перекрыли почти все пути снабжения Селидово и Горняка, что позволяет проводить параллели с событиями, предшествующими взятию Угледара.

Ранее сообщалось, что ВС РФ готовятся к финальному бою за Селидово.